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Журналист Фридман: «НХЛ должна найти время для Кубка мира»

19:18
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Известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду.

«Прошли восемь лет с последней Олимпиады с лучшими против лучших и шесть лет с последнего Кубка мира. Это не главный приоритет прямо сейчас, когда «омикрон» шагает по миру, но НХЛ и профсоюз должны найти время для Кубка мира как можно скорее.

Еще один раз Кросби сможет сыграть за Канаду, а Овечкин — за Россию, пока они находятся на пике своих возможностей. Позовите шведов, финнов, чехов, словаков и всех остальных, кто хочет. Ждать еще четыре года не вариант. Хотя, наверное, вариант, но очень плохой", — приводит слова Фридмана Sportsnet.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное