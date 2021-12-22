Журналист Фридман: «НХЛ должна найти время для Кубка мира»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду.

«Прошли восемь лет с последней Олимпиады с лучшими против лучших и шесть лет с последнего Кубка мира. Это не главный приоритет прямо сейчас, когда «омикрон» шагает по миру, но НХЛ и профсоюз должны найти время для Кубка мира как можно скорее.

Еще один раз Кросби сможет сыграть за Канаду, а Овечкин — за Россию, пока они находятся на пике своих возможностей. Позовите шведов, финнов, чехов, словаков и всех остальных, кто хочет. Ждать еще четыре года не вариант. Хотя, наверное, вариант, но очень плохой", — приводит слова Фридмана Sportsnet.