Женская сборная Японии по хоккею победила Данию на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная Японии по хоккею в групповом турнире Олимпиады в Пекине победила команду Дании со счетом 6:2.

Для Японии это вторая победа на турнире, команда занимает первое место в группе B. Дания потерпела второе поражение и идет на пятом месте. В плей-офф выйдут первые три команды.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Женщины

Группа B

Япония — Дания — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Х. Ямашита — 1 (Йонэяма, Миура), 10:46 — 1:0. Х. Токо — 1 (А. Шига, А. Токо), 12:08 — 2:0. Укита — 2, 13:50 — 3:0. А. Токо — 1, 22:53 — 4:0. Бау Хансен — 1, 29:16 — 4:1. А. Шига — 1, 39:54 — 5:1. Йонэяма — 2 (Х. Токо, Йенсен, Кубо, Х. Токо, Х. Ямашита, Коикэ), 48:02 — 6:1. Якобсен — 1 (Хёг Персон, Вайс), 59:55 — 6:2.

Вратари: Н. Фудзимото (Кониси, 50:25) — Репсток-Ромме (Йенсен, 13:50).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (13+17+12) — 20 (4+7+9).

Судьи: Кук, Фюрберг.

5 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.