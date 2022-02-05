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Сегодня, 10:38

Президент ИИХФ Тардиф: «Уверен, что мы хорошо проведем турнир по хоккею на Олимпиаде»

Тардиф уверен в успешном проведении мужского хоккейного турнира на Олимпиаде
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выразил уверенность, что мужской турнир на Олимпийских играх в Пекине будет проведено успешно.

Турнир стартует 9 февраля. Сборная России свой первый матч проведет против команды Швейцарии.

«Я уверен, что мы хорошо проведем турнир. Игроки приехали из своих лиг, где они недавно выступали и не были так изолированы, как здесь. Они сумели адаптироваться к условиям, и теперь после общения со своими сотрудниками я уверен, что все будет отлично», — цитирует ТАСС Тардифа.

На предварительном этапе 12 сборных разбиты на три группы по четыре команды в каждой. Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выходят в четвертьфинал. Остальные команды сыграют в квалификационном раунде за выход в 1/4 финала.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Источник: https://tass.ru/sport/13626253
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