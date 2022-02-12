Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:24

«Пускай сам себя журит». Быков об удалении Воронкова в матче с Чехией

Вячеслав Быков высказался об удалении Воронкова в матче с Чехией
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об удалении нападающего Дмитрия Воронкова в матче с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Шайба-то уже была его. Ясно, что у него голова на уровне локтя... Но это нарушение. Спорное удаление? Судья был прав. Удар в голову! Любой контакт с головой — это сразу наказание. Я думаю, Диму могут дисквалифицировать на один матч. А что журить Воронкова? Пускай он сам себя журит... После удаления мы получили две шайбы, а чехи почувствовали свою игру. Воронков — молодой парень. Но нужно набираться опыта и правильно контролировать свои эмоции», — сказал Быков «СЭ».

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.

Олимпиада-2022: Вероника Степанова с&nbsp;Юлией Ступак, Натальей Непряевой и&nbsp;Татьяной Сориной после финиша. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Вячеслав Быков
Дмитрий Воронков
3
1
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер сборной Чехии: «Не думаю, что наказание было слишком строгим, все-таки был удар в голову»
Алексей Жамнов: «Воспользуемся тремя днями паузы, чтобы ребята отдохнули»
«Воронков ничего не понял после МЧМ-2020». Кожевников — об удалении российского хоккеиста с Чехией
Засуживали ли Россию в матче с Чехией? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 20.00
Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»
Жамнов — о поражении от Чехии: «У меня нет претензий ни к одному игроку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Чибисов: «Думаю, Шипачев тоже доволен игрой нашей тройки»

«Канадцы в плей-офф? Выбьем их и все». Кожевников — об игре сборной России на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости