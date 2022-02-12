«Пускай сам себя журит». Быков об удалении Воронкова в матче с Чехией

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об удалении нападающего Дмитрия Воронкова в матче с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Шайба-то уже была его. Ясно, что у него голова на уровне локтя... Но это нарушение. Спорное удаление? Судья был прав. Удар в голову! Любой контакт с головой — это сразу наказание. Я думаю, Диму могут дисквалифицировать на один матч. А что журить Воронкова? Пускай он сам себя журит... После удаления мы получили две шайбы, а чехи почувствовали свою игру. Воронков — молодой парень. Но нужно набираться опыта и правильно контролировать свои эмоции», — сказал Быков «СЭ».

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав 7 очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.