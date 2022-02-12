Андрей Чибисов: «Думаю, Шипачев тоже доволен игрой нашей тройки»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов оценил игру своей команды в матче олимпийского хоккейного турнира против Чехии (5:6 ОТ).

— Как вам снова играть с Шипачевым?

— Хорошая игра получилась, много моментов создавали. Думаю, он тоже доволен игрой нашей тройки. Ничего плохого не могу сказать, только позитивные моменты.

— 3:2, 3:4 — была психологически сложная ситуация. Что помогло переломить? Заодно расскажи о собственном голе.

— Командный дух. Хорошо, когда команда может переломить такие ситуации, когда может отыграться. Всякое бывает в игре. То, что ребята все сильные духом, и мы отыгрались — очень достойно. Что касается моего гола, был равный счет, нужно было забивать, чтобы выиграть игру. Просто начали атаковать, давить. В нужное время получилось забить гол.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.