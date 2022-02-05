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Сегодня, 19:16

«Пусть хоть 500 бросков будет. Это моя работа». Вратарь Сорокина — о поражении от США

Игорь Рабинер
Обозреватель

Вратарь женской сборной России Мария Сорокина прокомментировала поражение от команды США на групповом этапе Олимпиады-2022 (0:5).

— Такие игры нужны и всегда полезны. Ты выходишь против лучших. После матча у всех появляется пища для размышления — они знают, где надо добавлять, где тот порог, который надо переступить. Тот, кто найдет силы перешагнуть его, будет дальше расти. Хороший хоккей всегда идет на пользу. Очень скоростной, хорошие броски. Всегда получаю удовольствие от таких матчей.

— Два периода вы продержались при счете 0:2...

— Что значит продержались?

— Огромное количество бросков, но счет всего 0:2.

— Ничего страшного, для этого я и нужна. Пусть их хоть 500 будет. Это моя работа — стараться помочь. Иногда бывают сбои.

— Как можно противостоять команде США при нашей подготовке?

— Этот подход должен идти с быта. Ты видишь пример, как можно играть — и к этому надо стремиться. Заставлять себя каждый день работать. Только через работу и характер все приходит. Сложно сегодня было всем. Кто-то себя заставлял, кто-то немного жалел. Нужно, чтобы мы всегда были единым целым.

— Когда вас заменили, вы улыбались на скамейке. Как вы держите себя в позитивном настроении?

— А что такого? Это же хоккей. Он должен приносить положительные эмоции. Что расстраиваться? Надо двигаться дальше, а не зацикливаться на том, что уже произошло. Все ключевые матчи впереди.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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