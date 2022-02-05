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Сегодня, 18:50

Россия — третья. Турнирная таблица олимпийского турнира по хоккею среди женщин

Женская сборная России по хоккею занимает третье место в группе на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Хоккеистки сборной России.
Фото Getty Images

Женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира.

После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками.

Лидирует сборная Канады, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки находятся выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Сборные Финляндии и Швейцарии занимают четвертое и пятое места соответственно (0 очков).

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B, где выступают сборные Дании, Китая, Чехии, Швеции и Японии.

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/olimpiada-w/2022/
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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