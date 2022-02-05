Россия — третья. Турнирная таблица олимпийского турнира по хоккею среди женщин
Женская сборная России по хоккею занимает третье место в группе на Олимпиаде
Женская сборная России по хоккею со счетом 0:5 уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира.
После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками.
Лидирует сборная Канады, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки находятся выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб.
Сборные Финляндии и Швейцарии занимают четвертое и пятое места соответственно (0 очков).
По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B, где выступают сборные Дании, Китая, Чехии, Швеции и Японии.
Новости