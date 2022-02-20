Вратарь сборной России Федотов поблагодарил болельщиков за поддержку

Вратарь сборной России Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«Всем огромная благодарность за то, что вы пишите и говорите! Всем не ответить, но хотя бы здесь хочу выразить благодарность за вашу теплоту и доброту, вы делаете мир светлее!

Вместе, мы команда», — написал Федотов в Instagram.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады. Финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее партнер Федотова по сборной России Анатолий Голышев позволил себе резкое высказывание.