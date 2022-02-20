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Сегодня, 15:58

Вратарь сборной России Федотов поблагодарил болельщиков за поддержку

Иван Шитик
Корреспондент

Вратарь сборной России Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

«Всем огромная благодарность за то, что вы пишите и говорите! Всем не ответить, но хотя бы здесь хочу выразить благодарность за вашу теплоту и доброту, вы делаете мир светлее!
Вместе, мы команда», — написал Федотов в Instagram.

Публикация от Ivan Fedotov (@ivan_fedotov28)

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады. Финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее партнер Федотова по сборной России Анатолий Голышев позволил себе резкое высказывание.

Иван Федотов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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