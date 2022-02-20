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Сегодня, 16:44

«У нас была настоящая семья и команда». Нестеров обратился к партнерам по сборной России

Нестеров обратился к партнерам по сборной России после завершения Олимпиады в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров обратился к партнерам по команде после завершения Олимпиады в Пекине-2022.

«Братцы, хочу поблагодарить каждого, кто был рядом эти 1,5 месяца. У нас была настоящая семья и команда. Всем спасибо и удачи в клубах», — написал Нестеров в Instagram.

Публикация от Nikita Nesterov (@nikitanesterov_official)

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады-2022 в Пекине — 1:2.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды становились серебряными призерами (в Калгари-1988 и Турине-2006).

Бронзовым призером мужского хоккейного турнира стала сборная Словакии, которая вчера обыграла Швецию (4:0) в матче за третье место.

Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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