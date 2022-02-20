Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев обратился к болельщикам и хейтерам после поражения в финале Олимпиады в Пекине от Финляндии (1:2). Он разместил пост в своем Инстаграме и ограничил возможность комментировать.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ — это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — написал в Instagram Слепышев.

На Играх в Китае Слепышев набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах.