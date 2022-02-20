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Сегодня, 14:09

«Спасибо всем, кто верил в нас. Хейтеры — жуйте, не подавитесь». Слепышев мощно высказался после финала Олимпиады

Нападающий сборной России по хоккею Слепышев жестко обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент
Антон Слепышев.
Фото Reuters

Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев обратился к болельщикам и хейтерам после поражения в финале Олимпиады в Пекине от Финляндии (1:2). Он разместил пост в своем Инстаграме и ограничил возможность комментировать.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ — это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — написал в Instagram Слепышев.

Публикация от ANTON SLEPYSHEV (@anton.slepyshev)

На Играх в Китае Слепышев набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах.

Антон Слепышев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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