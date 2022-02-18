Сборная России сыграет с командой Финляндии в финале мужского олимпийского турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня в полуфинале россияне по буллитам победили команду Швеции (2:1 Б). Финальный матч состоится 20 февраля. Начало 07.10 по московскому времени.

В матче за третье место сборная Швеции сыграет со сборной Словакии. Эта игра состоится 19 февраля. Начало в 16.10 мск.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.