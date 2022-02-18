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Сегодня, 19:02

Стало известно время начала финала олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия

Финал олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия начнется 20 февраля в 07.10
Евгений Петров
Корреспондент
Сборная России.
Фото Getty Images

Сборная России сыграет с командой Финляндии в финале мужского олимпийского турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня в полуфинале россияне по буллитам победили команду Швеции (2:1 Б). Финальный матч состоится 20 февраля. Начало 07.10 по московскому времени.

В матче за третье место сборная Швеции сыграет со сборной Словакии. Эта игра состоится 19 февраля. Начало в 16.10 мск.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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