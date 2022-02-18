Фетисов: «Очень рад за ребят! Провели лучший матч на турнире. Какая тягомотина? Мы в финале Олимпиады!»

Фетисов поздравил сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады в Пекине.

«Очень рад за ребят! Провели лучший матч на турнире. И вратарю нашему аплодисменты! Игру назвали тягомотиной? Какая тягомотина? Мы в финале Олимпийских игр! О какой тягомотине речь?



Это был полуфинал Олимпиады, где цена очень высока. Шведы — непростой соперник. Шведы и финны — это лучшие команды на турнире, и против них неудобно играть. Наша команда провела лучшую свою игру», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).