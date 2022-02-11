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«Если бы я знал в чем проблема, то уже забил бы сегодня». Шипачев — о победе над Данией

Капитан сборной России Шипачев прокомментировал победу сборной России над Данией на ОИ-2022
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Капитан сборной России Вадим Шипачев подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

— Тяжелая игра, в атаке пока не получается, — сказал Шипачев. — Хорошо, что забили голы и выиграли.

— Мы ждали от вас другого хоккея здесь.

— Пока вот так. Стараемся найти свою игру. Много моментов не забиваем. В принципе, мы много и не создаем.

— Что не получается у вашего звена?

— Забить не можем. Не можем найти свою игру.

— Что у команды с большинством?

— Пробуем новые сочетания, но пока не можем ничего реализовать. Если бы я знал в чем проблема, то уже забил бы сегодня.

— Вы чувствуете скованность? Что вам не дают делать то, что умеете?

— Без комментариев.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.

Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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