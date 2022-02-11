Определился расклад, при котором Россия сегодня выйдет в четвертьфинал хоккейного турнира на Олимпиаде

Сборная России обыграла Данию (2:0) во втором матче олимпийского хоккейного турнира. В группе В, в которой выступает наша команда, на данный момент положение команд следующее:

Россия, 6 очков (2 матча), разность шайб — 3-0

Дания, 3 (2), 2-3

Чехия, 0 (1), 1-2

Швейцария, 0 (1), 0-1

Сегодня также сыграют Чехия — Швейцария, завтра — Швейцария — Дания, Россия — Чехия.

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Уже сегодня Россия может обеспечить себе выход в четвертьфинал. Для этого Швейцария должна не проиграть Чехии в основное время. В случае если чехи возьмут три очка, нашей команде нужно будет набрать хотя бы очко в завтрашней встрече с Чехией, чтобы занять первое место в группе. А вот выйти со второго места в четвертьфинал напрямую будет сложно из-за того, что у России не очень хорошая разность шайб — у соперников из других групп она лучше уже после одной победы.