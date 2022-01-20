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Сегодня, 13:40

Сборная России по хоккею занимается в двухразовом режиме на сборе перед Олимпиадой в Пекине

Виктория Кравченко

Сборная России по хоккею сегодня, 20 января, проведет две тренировки, информирует пресс-служба национальной команды. Российские хоккеисты готовятся к Олимпиаде на базе в Новогорске.

До первого занятия спортсмены прошли УМО, после которого тренерский штаб получит ответы о физическом состоянии каждого хоккеиста.

«Земля» была поделена на две части, в первой игроки занимались в зале атлетизма, после чего команда перешла в игровой зал.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля, мужской — с 9 по 20 февраля.

Источник: https://fhr.ru/news/
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