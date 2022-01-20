В ИИХФ объяснили, в каких случаях можно делать замены в составах сборных до Олимпиады

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) объяснили, в каких случаях сборным разрешено вносить изменения в составы до начала Олимпиады в Пекине (Китай).

«Крайний срок подачи заявок — 24 января, но замены в составах допустимы до начала турниров в обоснованных случаях: по медицинским показателям, в связи с нарушениями антидопинговых правил, позитивным ковид-тестом или карантином. Отметим, что это процесс между национальными и международным олимпийскими комитетами, поэтому больше информации есть у Олимпийского комитета России», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИИХФ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля, мужской — с 9 по 20 февраля.