Сбор российской хоккейной команды для подготовки к Олимпиаде назначен на 17 января

Как стало известно «СЭ», сбор национальной команды России для подготовки к Олимпиаде назначен на 17 января. Он пройдет на базе в Новогорске.

3 сентября было объявлено, что в Олимпиаде примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля 2022 года. Сборная России выступит в группе В, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале турнира в Пхенчхане россияне со счетом 4:3 в овертайме обыграли немцев.