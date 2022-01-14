Нападающий «Торпедо» Миле: «У Бога есть план на каждого из нас»

Нападающий «Торпедо» Энди Миле поделился своими эмоциями от включения в состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине.

— Энди, Олимпийские игры — это крупнейшее событие, в котором мечтает принять участие каждый спортсмен. Какие эмоции вы испытали, увидев свою фамилию в окончательном составе сборной США на турнир?

— Игра на Олимпиаде всегда являлась для меня очень далекой мечтой, практически несбыточной. Особенно учитывая то, что у меня не получилось сделать полноценную карьеру в НХЛ. Но как только стало известно, что игроки НХЛ пропустят Игры, я понял, что мечта может стать реальностью. Мы с Кенни много разговаривали об этом и очень ждали вызова. А когда моя фамилия появилась в официальном составе сборной... Знаете, это были эмоции, которые просто невозможно передать словами!

— Насколько почетно чувствовать себя в одном ряду с величайшими хоккеистами в истории вашей страны?

— Быть частью невероятной хоккейной истории страны и оказаться в одном ряду с легендарными хоккеистами — это не просто честь, это настоящее благословение свыше для меня. Я очень хотел сыграть на прошлой Олимпиаде, которая проходила в 2018 году. Но, наверное, у Бога есть план на каждого из нас. И если бы я сыграл на том турнире, не факт, что получил бы вызов на второй подряд. Всему — свое время.

— Один из российских комментаторов произнес однажды фразу, ставшую в итоге «крылатой»: «Жизнь — лучший драматург». И ваш сценарий на пути к успеху получился крайне запутанным. Чтобы оказаться в составе сборной США, вы покинули родную страну, на 3 года переехали в Россию, и в 33-летнем возрасте получили заветный вызов. Чем не пример того, что, каким бы ни был тернистым путь к успеху, при должной работе нет ничего невозможного?

— Самое главное — всегда работать, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Никто не мог предполагать, что в этом году судьба сложится именно так, как это произошло в истории с НХЛ и Олимпиадой. Бог подарил мне здоровье и карьеру без травм, благодаря чему я каждый сезон мог работать над собой, добавлять и совершенствовать свое мастерство. Сейчас пришло время продемонстрировать работу всей моей жизни в рамках одного турнира!