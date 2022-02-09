Слепышев получил 4 минуты штрафа за удар соперника головой в матче Россия — Швейцария на Олимпиаде

Нападающий сборной России Антон Слепышев оштрафован за неспортивное поведение в матче против Швейцарии на Олимпиаде в Пекине.

В конце второго периода россиянин ударил соперника головой, за что судьи выписали ему 4 штрафных минуты.

После принятия решения арбитры отправились пересмотреть эпизод на предмет возможности штрафа «5+20», однако не стали наказывать Слепышева более серьезно.

Сборная России обыгрывает Швейцарию со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Антон Слепышев за 3 секунды до конца первого периода.