Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:53

Российские хоккеисты подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча Олимпиады

Российские хоккеисты подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент

Хоккеисты сборной России подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

После одной из атак российской команды у ворот сборной Швейцарии произошла стычка, по итогам которой штрафы за грубость получили по два хоккеиста каждой команды.

В составе сборной России малые штрафы получили Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев — Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

На момент публикации новости сборная России ведет в матче против Швейцарии со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Антон Слепышев.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
В Кремле ожидают разъяснений причин переноса награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Бойкот норвежским СМИ и Первому каналу, шансы Устюгова на эстафету. Откровенная Елена Вяльбе
«Автоматическое аннулирование золота не попадает под данный случай». Спортивный юрист Пацев — о допинг-пробе российского фигуриста
Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой
Россия — Швейцария: онлайн-трансляция стартового матча Олимпиады-2022
Вяльбе — о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста: «Каждый должен отвечать за то, чем занимается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России обыгрывает Швейцарию после первого периода благодаря голу Слепышева за 3 секунды до сирены
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости