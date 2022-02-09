Российские хоккеисты подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча Олимпиады

Хоккеисты сборной России подрались со швейцарцами в середине второго периода стартового матча мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

После одной из атак российской команды у ворот сборной Швейцарии произошла стычка, по итогам которой штрафы за грубость получили по два хоккеиста каждой команды.

В составе сборной России малые штрафы получили Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, у швейцарцев — Мирко Мюллер и Андрес Амбюль.

На момент публикации новости сборная России ведет в матче против Швейцарии со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Антон Слепышев.