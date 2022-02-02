Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 13:45

Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею

Нападающий Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба национальной команды.

Форвард Кирилл Марченко, а также защитник Шакир Мухамадуллин включены в резерв сборной.

Защитник Семен Чистяков покидает расположение команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://twitter.com/russiahockey/status/1488823828793163782
Станислав Галиев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Ягудин: «Медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира»
Ягудин: «Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать»
Сборная России не выставила ни одной фигуристки на тренировку перед командным турниром
«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею
«Болеро» Валиевой в Пекине. Первый прокат россиянки на основной арене Олимпиады
«Не хотим». Российские фигуристы отказались говорить с прессой после тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов поддержал решение сборной России по хоккею вылететь в Пекин отдельным рейсом

«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости