Нападающий Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею

Нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба национальной команды.

Форвард Кирилл Марченко, а также защитник Шакир Мухамадуллин включены в резерв сборной.

Защитник Семен Чистяков покидает расположение команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.