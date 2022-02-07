Плотников: «Прошлая Олимпиада пролетела мимо. Хочется это исправить»

Нападающий сборной России Сергей Плотников ответил на вопросы журналистов после прибытия в расположение команды.

— Много ли вам придется наверстывать в подготовке, учитывая, что прилетели вы только сегодня?

— Нет, не думаю. Понимал, куда я еду, готовился. Проблем не будет. Понятно, что надо потренироваться с командой, чтобы быть в общем тонусе. С моим состоянием все в порядке.

— С кем вы чаще всего тренировались в Новогорске?

— По-разному. Два-три дня с одними, два-три дня с другими, заканчивал — с Андроновым и Слепышевым.

— Вадим Шипачев рассказывал, что у него были беседы с тренерским штабом о партнерах. Были ли у вас разговоры с Алексеем Жамновым?

— Нет, не было разговоров. Может быть, из-за того, что я периодически отсутствовал.

— Вы сидели вместе в самолете с тренером по ОФП?

— Нет, мы все сидели отдельно.

— Вы никак не общались в самолете с представителями других команд? С вами летели керлингисты.

— Общались. С керлингистами не общались. Общались с бобслеистами немного, с девушкой из сноуборда. Это был ночной рейс. Мы не стали всех беспокоить и общаться. Надо было отдыхать. Понимали, что сегодня нас ждет тяжелый день — если мы проходим тестирование, нас ждет тренировка.

— Успели ли вы ощутить особенную атмосферу Олимпиады?

— Честно, нет. Сонный дошел до кровати, лег спать. Весь день пролежал, ждал отъезда на тренировку. Нужно пару дней походить, все увидеть, погулять, тогда какое-то понимание придет.

— Есть внутреннее ощущение, что будете играть и за Пхенчхан? Насколько тогда было обидно смотреть за тем, как сборная выигрывает золото?

— Я буду играть за страну в первую очередь. Хочу добиться максимальных результатов. Прошлая Олимпиада пролетела мимо. Хочется это исправить.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).