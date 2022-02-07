Нападающий сборной России Плотников рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий сборной России Сергей Плотников ответил на вопросы журналистов о перелете в Пекин и опасений из-за тестов на коронавирус.

— Был перелет из Москвы до Красноярска, потом пересадка и с утра прилетели сюда, — сказал Плотников.

— До Красноярска вы летели обычным рейсом?

— Да, регулярном рейсом.

— Сильно переживали? У спортсменов много сомнительных тестов в аэропорту Пекина.

— Скрывать не буду — переживал. Но я давно сдавал отрицательные тесты. Не знаю, что произошло с тестом перед отлетом. Опять же, после него сразу пошли отрицательные. Надеялся, что не будет недоразумений.

— А вы болели, когда была пандемия в ЦСКА?

— Нет, я заболел чуть позже, но особых симптомов не было. В один вечер поднялась температура, а на следующий день все прошло.

— Не было дурных мыслей перед Олимпиадой? С прошлых Игр вас отцепили без объяснения причин, сейчас прилетели позже остальных.

— Давайте будем на позитиве. Я здесь, значит — все хорошо.