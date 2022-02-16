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Сегодня, 18:44

Россия сыграет со Швецией в 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира

Определились пары 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент
Олимпийский хоккейный турнир.
Фото Reuters

В хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 определились пары полуфиналистов.

Словакия (8 — рейтинг «посева» после группового турнира) обыграла США (3:2 Б), Россия (3) победила Данию (3:1), Финляндия (2) — Швейцарию (5:1), в Швеция (4) одолела Канаду (2:0).

Таким образом, в полуфинале турнира Россия сыграет с командой Швеции. В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

Напомним, что сетка полуфиналов определяется после четвертьфиналов — пары распределяют по рейтингу «посева» группового этапа: лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.

Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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