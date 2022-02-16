Швеция всухую победила Канаду в матче 1/4 финала Олимпиады и сыграет в полуфинале с Россией

Сборная Швеции стала последним полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира в Китае. В матче 1/4 финала шведы одолели команду Канады со счетом 2:0.

Автором победного гола стал нападающий Лукас Валльмарк. Форвард Антон Ландер поставил точку в матче, поразив пустые ворота в конце встречи.

Таким образом, команда Швеции станет соперником сборной России в полуфинале Олимпиады-2022. В другом полуфинале сыграют Словакия и Финляндия.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.

Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

1/4 финала

Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Валльмарк — 5, 50:15 — 1:0. Ландер — 3 (п.в., Хольмберг), 58:10 — 2:0.

Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+8+8) — 22 (8+9+5).

Судьи: Бруггеман, Ромасько.

16 февраля. Пекин. Национальный.