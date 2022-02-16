Швеция всухую победила Канаду в матче 1/4 финала Олимпиады и сыграет в полуфинале с Россией
Сборная Швеции стала последним полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира в Китае. В матче 1/4 финала шведы одолели команду Канады со счетом 2:0.
Автором победного гола стал нападающий Лукас Валльмарк. Форвард Антон Ландер поставил точку в матче, поразив пустые ворота в конце встречи.
Таким образом, команда Швеции станет соперником сборной России в полуфинале Олимпиады-2022. В другом полуфинале сыграют Словакия и Финляндия.
Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.
Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.
Хоккей
Олимпийские игры-2022
1/4 финала
Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Валльмарк — 5, 50:15 — 1:0. Ландер — 3 (п.в., Хольмберг), 58:10 — 2:0.
Вратари: Лар. Юханссон — Томкинс (57:51 — 58:10, 58:25).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (10+8+8) — 22 (8+9+5).
Судьи: Бруггеман, Ромасько.
16 февраля. Пекин. Национальный.