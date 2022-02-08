Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался о том, нужно ли было брать в Пекин 17-летнего вундеркинда из СКА Матвея Мичкова.

— А форварду-вундеркинду Матвею Мичкову на олимпийский уровень совсем рано?

— Вместо кого? Парень не провел еще и десяти матчей в КХЛ. Понимаю — феерит на молодежном уровне. Но это — взрослый хоккей, а парню 17 лет, и физически это не Ковальчук или Овечкин в том возрасте. Дай бог, чтобы Мичков продолжал расти, и удачи ему. Но пока он — игрок МХЛ. Канадцы выйдут, один раз ему навернут — и мальчишка, не дай бог, карьеру закончит. Кому это надо? Они же не будут смотреть — о, Мичков, такой талант, давайте полюбуемся им и побережем его. Взрослые дядьки выйдут бороться за большой приз и будут бить.