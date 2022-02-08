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Сегодня, 16:20

«Какой Мичков на Олимпиаде? Канадцы ему навернут — и, не дай бог, карьеру закончит». Мнение олимпийского чемпиона Малахова

Олимпийский чемпион Малахов поддержал решение не брать на Олимпиаду 17-летнего Мичкова
Игорь Рабинер
Обозреватель
Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался о том, нужно ли было брать в Пекин 17-летнего вундеркинда из СКА Матвея Мичкова.

 — А форварду-вундеркинду Матвею Мичкову на олимпийский уровень совсем рано?

— Вместо кого? Парень не провел еще и десяти матчей в КХЛ. Понимаю — феерит на молодежном уровне. Но это — взрослый хоккей, а парню 17 лет, и физически это не Ковальчук или Овечкин в том возрасте. Дай бог, чтобы Мичков продолжал расти, и удачи ему. Но пока он — игрок МХЛ. Канадцы выйдут, один раз ему навернут — и мальчишка, не дай бог, карьеру закончит. Кому это надо? Они же не будут смотреть — о, Мичков, такой талант, давайте полюбуемся им и побережем его. Взрослые дядьки выйдут бороться за большой приз и будут бить.

Владимир Малахов. «Астролог, о котором все говорят, когда-то попросил меня устроить его в НХЛ». Интервью скаута сборной России Владимира Малахова

Владимир Малахов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Матвей Мичков
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