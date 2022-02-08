Андрей Чибисов — о Швейцарии: «Никого не знаю из их команды»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов ответил на вопрос о разборе Швейцарии перед первым матчем на Олимпиаде.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

— Уже разбирали швейцарцев?

— Да. Думаю, сейчас и завтра еще посмотрим и разберем. Уже знаем, что они нам предложат. Будем навязывать свою игру, а не подстраиваться под них.

— У них не будет Мальгина. Это поможет нашей команде?

— Я вообще никого не знаю из их команды. Без разницы, кто у них будет, кто — нет. Это Олимпийские игры — здесь нужно играть, а на фамилии смотреть.