Олимпийский чемпион и скаут сборной Малахов высказался о деятельности Романа Ротенберга в сборной России после Пхенчхана

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказался о деятельности Романа Ротенберга в сборной России в течение четырех лет после золота Олимпиады в Пхенчхане.

— В Пхенчхане мы победили, а вот ЧМ не выигрываем после 2014 года, хотя до этого — четыре раза за семь лет. Закономерность видишь?

— Это спорт, успехи в нем сменяются неудачами. Наверное, в чем-то провал есть, но я этим вопросом не задавался. Предпочитаю концентрироваться на своих обязанностях. Лишними вещами стараюсь себе голову не забивать.

— А у меня вот есть мнение. Пхенчхан сослужил нашему хоккею дурную службу. После него один человек, Роман Ротенберг, счел сборную России своей частной собственностью, выгнал Знарка, после чего тренеры в ней меняются каждый год. Вот и результаты.

— То, что каждый год тренеры меняются, — конечно, плохо. Был руководитель, который принимал все эти решения. Бог ему судья. Я — из хоккейной семьи, у меня отец был тренером, пусть и по хоккею с мячом. Когда был ребенком, у всех были летние каникулы, а я все время с папой ездил на сборы. Слушал мужские разговоры — и он все время говорил: чтобы создать команду (да, в то, советское время), которая могла бы стабильно за что-то бороться, нужно три, пять, может, даже семь лет.

Понятно, что времена меняются и жизнь ускоряется. Но брать тренера в сборную и через год, а то и меньше, его увольнять... Он-то и игроков еще не мог собрать тех, кого хотел, — уровень хоккея у нас не настолько высок, чтобы был большой выбор.

Да даже если и мог — одного шанса, если специалисту доверяешь, всегда мало. Два-три года точно надо тренеру давать. Как это и происходит в клубах той же НХЛ даже в случае самых больших провалов. И когда увольнения происходят каждый год, у тренеров пропадает уверенность в себе — они знают, что в случае первой же неудачи с ними попрощаются, и это связывает им руки. Но это мои личные мысли вслух, не более.

— А еще тренерам связывают руки по десять звонков за день от главы штаба и эсэмэски с составом звеньев, более того, против кого каждая из троек должна играть. Хорошо, что в Пекине этого не будет.

— Это точно. И это большой плюс. Тренерский состав обсуждает всех игроков, у него есть взаимопонимание, и принимается общее решение, а не волевое одного человека. Понятно, что последнее слово все равно за Алексеем Юрьевичем, но ему не может никто позвонить и сказать, кто и против кого сегодня должен сыграть, а кто — нет.