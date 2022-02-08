Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение женской хоккейной сборной Финляндии выйти на матч против России в масках на Олимпиаде в Пекине.

«Игра в масках — это странно, — сказал Валуев «СЭ». — На Олимпиаду все приезжают с ПЦР-тестами. Где вообще в правилах прописано, чтобы спортсмены играли в масках? Любая сборная пускай выходят в масках против нас. Господи, да хоть колпаки надевайте. Только нам задачу облегчаете. Перед выходом на игру постоянно проходит мониторинг игроков. Зараженные хоккеисты не могут попасть на игру. С точки зрения закона даже наши атлеты абсолютно чисты. Заставлять наших спортсменов надевать маски — это странная практика. Дискриминация полная!»

7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.