Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 16:20

Россия — Финляндия: расклад на плей-офф Олимпиады перед решающим матчем группы

Хоккейная сборная России может выйти в плей-офф Олимпиады на Японию

Во вторник, 8 февраля, на женском олимпийском хоккейном турнире пройдут заключительные матчи группового этапа:

16.10 — Финляндия — Россия;

16.10 — Швеция — Дания.
Таблицы групп выглядят следующим образом:

Группа А

1. Канада — 12 очков (4 матча), разность шайб — 33-5
2. США — 9 (4), 20-6
3. Россия — 3 (3), 6-13
4. Швейцария — 3 (4), 6-27
5. Финляндия — 0 (3), 5-19

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей.
Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Группа В

1. Япония — 10 очков (4 матча), разность шайб — 13-7
2. Чехия — 7 (4), 10-8
3. Китай — 5 (4), 7-7
4. Швеция — 3 (3), 4-7
5. Дания — 3 (3), 6-11

В плей-офф победитель группы А сыграет с командой, занявшей третье место в группе В. То есть перед заключительными матчами первая пара четвертьфинала — Канада — Китай. Если российская сборная удержит третью строчку, то плей-офф начнет с победителем второй группы.

По регламенту турнира, если две команды набирают равное количество очков, высшее место получает победитель очного матча. Если у трех или более команд одинаковое количество очков, позиции определяют по следующим критериям:

— очки, полученные в очных матчах;
— разность шайб в очных матчах;
— количество забитых голов в очных матчах;
— результаты матчей с оставшейся сборной в группе (очки, разность шайб, забитые голы);
— рейтинг ИИХФ.

В случае победы России над Финляндией в основное время в четвертьфинале наша команда сыграет с Японией. Победа или поражение в овертайме (два или одно очко) также позволят россиянкам сохранить третью строчку в группе. В случае поражения в основное время для определения итоговых мест потребуются дополнительные показатели.

Выше окажется сборная с лучшей разностью шайб в очных встречах. Их результаты такие:

Россия — Швейцария — 5:2;

Швейцария — Финляндия — 3:2.

Перед заключительным матчем у России лучшая разность шайб (+3). У Финляндии — «минус 1». Следовательно, чтобы не пропустить в таблице вперед сборную Суоми, нашим девушкам надо не проиграть ей более, чем в две шайбы. Если россияне уступят с разностью в три гола и более, то встретится в четвертьфинале со Швейцарией.

Олимпиада-2022. Татьяна Иванова. Олимпиада 2022: решающая попытка саночницы Ивановой и хоккей Россия — Финляндия. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Бессмертных: «Устюгов знал, что за последние восемь лет этот спринт был реальным шансом на олимпийскую медаль»
Олимпиада 2022: решающая попытка саночницы Ивановой и хоккей Россия — Финляндия. Онлайн-трансляция 8 февраля
Женская сборной России уступает Финляндии в две шайбы после первого периода на Олимпиаде
Церемонию награждения российских фигуристов в команднике отменили из-за американцев
Олимпийский чемпион и скаут сборной Малахов высказался о деятельности Романа Ротенберга в сборной России после Пхенчхана
«Заставлять наших спортсменов играть в масках — это полная дискриминация!» Валуев о матче Финляндия — Россия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какой Мичков на Олимпиаде? Канадцы ему навернут — и, не дай бог, карьеру закончит». Мнение олимпийского чемпиона Малахова

Женская сборная России по хоккею играет без масок в матче с Финляндией на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости