Сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпиаде-2022

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Швейцарии, начало встречи — в 11.40 по московскому времени.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть — здесь.

Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Во вторник стал известен состав звеньев сборной России на матч против Швейцарии.

На групповом турнире Игр российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.