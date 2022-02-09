Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 06:15

Олимпиада-2022: Россия — Швейцария: где смотреть и во сколько начало трансляции матча

Сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Защитник сборной России Егор Яковлев.
Фото ФХР

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Швейцарии, начало встречи — в 11.40 по московскому времени.

Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть — здесь.

Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Во вторник стал известен состав звеньев сборной России на матч против Швейцарии.

На групповом турнире Игр российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1» и на официальном сайте «России 1».

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Россия – Швейцария. 9 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция матча мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Быков оценил шансы сборной Швейцарии на медали в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости