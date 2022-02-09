Олимпиада-2022: Россия — Швейцария: где смотреть и во сколько начало трансляции матча
Сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпиаде-2022
В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на групповой стадии хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Швейцарии, начало встречи — в 11.40 по московскому времени.
Состав сборной России по хоккею на турнир в Пекине можно посмотреть — здесь.
Календарь матчей сборной России на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.
Во вторник стал известен состав звеньев сборной России на матч против Швейцарии.
На групповом турнире Игр российская сборная выступает в группе В, соперники — Чехия, Дания и Швейцария.
Следить за матчем Россия — Швейцария можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1» и на официальном сайте «России 1».
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