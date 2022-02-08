Вячеслав Быков оценил шансы сборной Швейцарии на медали в Пекине

Известный тренер Вячеслав Быков, приводивший сборную России к победе на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов, рассказал в интервью «СЭ» о перспективах сборной Швейцарии на Олимпиаде.

— Как оцените перспективы сборной Швейцарии на Олимпиаде?

— Думаю, что у них есть все шансы на медали. Амбиции у команды хорошие. Швейцарский хоккей в последние годы стремительно прогрессирует и находится на довольно высоком уровне. Это очень интересная сборная, состав которой сбалансирован во всех линиях.

Если затронуть персоналии, то могу отметить голкипера Рето Берра, который выступает за «Фрибур» и неслучайно команда идет на первом месте. Высокий, габаритный вратарь, очень подвижный и с хорошей реакцией. В обороне у швейцарцев есть ребята с опытом игры в НХЛ, а в атаке присутствуют техничные игроки, которые не избегают на площадке черновой работы. Сборная Швейцарии — очень мобильная команда. Недооценивать их ни в коем случае нельзя.

— Состав сборной полностью состоит из игроков местного чемпионата. Это хороший показатель?

— Думаю, что да. В их случае он отражает уровень хоккея в стране. Если не брать во внимание НХЛ и Северную Америку, то немногие швейцарцы играют за рубежом. В основном большинство лиг обращают внимание на канадцев, американцев, шведов и так далее. В КХЛ их тоже не так много было.