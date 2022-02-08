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Сегодня, 14:43

Сборная России не стала менять состав звеньев накануне стартового матча на Олимпиада с Швейцарией

Виктория Кравченко

Сборная России по хоккею решила не мять состав звеньев перед стартовым матчем группы B против Швейцарии на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Встреча пройдет 9 февраля, начало — в 11.40 по московскому времени.

Российская команда сегодня провела тренировку в следующем составе:

Вратари: Федотов, Самонов

Белые: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко

Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семенов — Грицюк

Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Зеленые: Шарипзянов — Войнов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

В группе B команда Алексея Жамнова играет с Чехией, Швейцарией и Данией.

На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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