Сборная России не стала менять состав звеньев накануне стартового матча на Олимпиада с Швейцарией

Сборная России по хоккею решила не мять состав звеньев перед стартовым матчем группы B против Швейцарии на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Встреча пройдет 9 февраля, начало — в 11.40 по московскому времени.

Российская команда сегодня провела тренировку в следующем составе:

Вратари: Федотов, Самонов

Белые: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко

Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семенов — Грицюк

Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков

Зеленые: Шарипзянов — Войнов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

В группе B команда Алексея Жамнова играет с Чехией, Швейцарией и Данией.

На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.