Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде всего один раз. А за последние 10 лет — только 4

Играть с соседями на крупных турнирах российской сборной все тяжелее и тяжелее.

Сборная России потерпела поражение в пекинском финале (1:2) и продлила неудачную серию в противостоянии финнами на Олимпийских играх. Во всех четырех встречах XXI века Финляндия неизменно оказывалась сильнее, добившись успеха в группе Солт-Лейк-Сити, четвертьфинале Сочи, полуфинале Турина и финале Пекина. Общий счет противостояния и вовсе разгромный — 2:6. Причем обе победы, а с ними и 11 из 14 заброшенных шайб, пришлись на турнир в Нагано. На остальных же Играх ни разу не получалось огорчить финнов хотя бы двумя голами.

Матчи сборных России и Финляндии на Олимпийских играх:

Дата Город Стадия Счет Голы 14.02.1994 Лиллехаммер Гр.турнир 0:5 Лехтинен, С.Койву, Алатало, Оянен, Кипрусофф 26.02.1994 Лиллехаммер Матч за 3-е место 0:4 Пало, Алатало, Пелтонен, Стремберг 15.02.1998 Нагано Гр.турнир 4:3 П.Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — Лехтинен-2, С.Койву 20.02.1998 Нагано 1/2 финала 7:4 П.Буре-5, Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С.Койву 18.02.2002 Солт-Лейк-Сити Гр.турнир 1:3 П.Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен 24.02.2006 Турин 1/2 финала 0:4 Пелтонен, Людман, С.Койву, О.Йокинен 19.02.2014 Сочи 1/4 финала 1:3 Ковальчук — Й.Аалтонен, Селянне, Гранлунд 20.02.2022 Пекин Финал 1:2 Григоренко — Покка, Бьорнинен

Итого: +2-6, шайбы 14-28.

Немногим лучше обстоит и актуальная статистика противостояния России и Финляндии. За последние десять лет россияне выиграли всего четыре раза, причем из пяти последних матчей за нашими остался всего один — бронзовый финал чемпионата мира в Кельне. А вот оба полуфинала и олимпийский финал остались за бело-синими.

Матчи сборных России и Финляндии на крупных турнирах в последние 10 лет:

Дата Турнир Город Стадия Счет 19.05.2012 Чемпионат мира Хельсинки 1/2 финала 6:2 10.05.2013 Чемпионат мира Хельсинки Гр.турнир 2:3 19.02.2014 Олимпийские игры Сочи 1/4 финала 1:3 11.05.2014 Чемпионат мира Минск Гр.турнир 4:2 25.05.2014 Чемпионат мира Минск Финал 5:2 12.05.2015 Чемпионат мира Острава Гр.турнир 2:3 Б 21.05.2016 Чемпионат мира Москва 1/2 финала 1:3 21.05.2017 Чемпионат мира Кельн Матч за 3-е место 5:3 25.05.2019 Чемпионат мира Братислава 1/2 финала 0:1 20.02.2022 Олимпийские игры Пекин Финал 1:2

Итого: +4-6, шайбы 27-24.