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Сегодня, 10:07

Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде всего один раз. А за последние 10 лет — только 4

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото AFP
Играть с соседями на крупных турнирах российской сборной все тяжелее и тяжелее.

Сборная России потерпела поражение в пекинском финале (1:2) и продлила неудачную серию в противостоянии финнами на Олимпийских играх. Во всех четырех встречах XXI века Финляндия неизменно оказывалась сильнее, добившись успеха в группе Солт-Лейк-Сити, четвертьфинале Сочи, полуфинале Турина и финале Пекина. Общий счет противостояния и вовсе разгромный — 2:6. Причем обе победы, а с ними и 11 из 14 заброшенных шайб, пришлись на турнир в Нагано. На остальных же Играх ни разу не получалось огорчить финнов хотя бы двумя голами.

Матчи сборных России и Финляндии на Олимпийских играх:

Дата

Город

Стадия

Счет

Голы

14.02.1994

Лиллехаммер

Гр.турнир

0:5

Лехтинен, С.Койву, Алатало, Оянен, Кипрусофф

26.02.1994

Лиллехаммер

Матч за 3-е место

0:4

Пало, Алатало, Пелтонен, Стремберг

15.02.1998

Нагано

Гр.турнир

4:3

П.Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — Лехтинен-2, С.Койву

20.02.1998

Нагано

1/2 финала

7:4

П.Буре-5, Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С.Койву

18.02.2002

Солт-Лейк-Сити

Гр.турнир

1:3

П.Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен

24.02.2006

Турин

1/2 финала

0:4

Пелтонен, Людман, С.Койву, О.Йокинен

19.02.2014

Сочи

1/4 финала

1:3

Ковальчук — Й.Аалтонен, Селянне, Гранлунд

20.02.2022

Пекин

Финал

1:2

Григоренко — Покка, Бьорнинен

Итого: +2-6, шайбы 14-28.

Немногим лучше обстоит и актуальная статистика противостояния России и Финляндии. За последние десять лет россияне выиграли всего четыре раза, причем из пяти последних матчей за нашими остался всего один — бронзовый финал чемпионата мира в Кельне. А вот оба полуфинала и олимпийский финал остались за бело-синими.

Матчи сборных России и Финляндии на крупных турнирах в последние 10 лет:

Дата

Турнир

Город

Стадия

Счет

19.05.2012

Чемпионат мира

Хельсинки

1/2 финала

6:2

10.05.2013

Чемпионат мира

Хельсинки

Гр.турнир

2:3

19.02.2014

Олимпийские игры

Сочи

1/4 финала

1:3

11.05.2014

Чемпионат мира

Минск

Гр.турнир

4:2

25.05.2014

Чемпионат мира

Минск

Финал

5:2

12.05.2015

Чемпионат мира

Острава

Гр.турнир

2:3 Б

21.05.2016

Чемпионат мира

Москва

1/2 финала

1:3

21.05.2017

Чемпионат мира

Кельн

Матч за 3-е место

5:3

25.05.2019

Чемпионат мира

Братислава

1/2 финала

0:1

20.02.2022

Олимпийские игры

Пекин

Финал

1:2

Итого: +4-6, шайбы 27-24.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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