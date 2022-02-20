Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде всего один раз. А за последние 10 лет — только 4
Сборная России потерпела поражение в пекинском финале (1:2) и продлила неудачную серию в противостоянии финнами на Олимпийских играх. Во всех четырех встречах XXI века Финляндия неизменно оказывалась сильнее, добившись успеха в группе Солт-Лейк-Сити, четвертьфинале Сочи, полуфинале Турина и финале Пекина. Общий счет противостояния и вовсе разгромный — 2:6. Причем обе победы, а с ними и 11 из 14 заброшенных шайб, пришлись на турнир в Нагано. На остальных же Играх ни разу не получалось огорчить финнов хотя бы двумя голами.
Матчи сборных России и Финляндии на Олимпийских играх:
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
Голы
|
14.02.1994
|
Лиллехаммер
|
Гр.турнир
|
0:5
|
Лехтинен, С.Койву, Алатало, Оянен, Кипрусофф
|
26.02.1994
|
Лиллехаммер
|
Матч за 3-е место
|
0:4
|
Пало, Алатало, Пелтонен, Стремберг
|
15.02.1998
|
Нагано
|
Гр.турнир
|
4:3
|
П.Буре, Немчинов, Яшин, Морозов — Лехтинен-2, С.Койву
|
20.02.1998
|
Нагано
|
1/2 финала
|
7:4
|
П.Буре-5, Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С.Койву
|
18.02.2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Гр.турнир
|
1:3
|
П.Буре — Селянне, Элоранта, Лехтинен
|
24.02.2006
|
Турин
|
1/2 финала
|
0:4
|
Пелтонен, Людман, С.Койву, О.Йокинен
|
19.02.2014
|
Сочи
|
1/4 финала
|
1:3
|
Ковальчук — Й.Аалтонен, Селянне, Гранлунд
|
20.02.2022
|
Пекин
|
Финал
|
1:2
|
Григоренко — Покка, Бьорнинен
Итого: +2-6, шайбы 14-28.
Немногим лучше обстоит и актуальная статистика противостояния России и Финляндии. За последние десять лет россияне выиграли всего четыре раза, причем из пяти последних матчей за нашими остался всего один — бронзовый финал чемпионата мира в Кельне. А вот оба полуфинала и олимпийский финал остались за бело-синими.
Матчи сборных России и Финляндии на крупных турнирах в последние 10 лет:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
19.05.2012
|
Чемпионат мира
|
Хельсинки
|
1/2 финала
|
6:2
|
10.05.2013
|
Чемпионат мира
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
2:3
|
19.02.2014
|
Олимпийские игры
|
Сочи
|
1/4 финала
|
1:3
|
11.05.2014
|
Чемпионат мира
|
Минск
|
Гр.турнир
|
4:2
|
25.05.2014
|
Чемпионат мира
|
Минск
|
Финал
|
5:2
|
12.05.2015
|
Чемпионат мира
|
Острава
|
Гр.турнир
|
2:3 Б
|
21.05.2016
|
Чемпионат мира
|
Москва
|
1/2 финала
|
1:3
|
21.05.2017
|
Чемпионат мира
|
Кельн
|
Матч за 3-е место
|
5:3
|
25.05.2019
|
Чемпионат мира
|
Братислава
|
1/2 финала
|
0:1
|
20.02.2022
|
Олимпийские игры
|
Пекин
|
Финал
|
1:2
Итого: +4-6, шайбы 27-24.