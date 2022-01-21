Нападающий сборной России Григоренко рассказал о своем талисмане

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о своем талисмане и поддержке родственников во время нахождения в «пузыре».

— Мой талисман — Антон Слепышев. А если серьезно, то общаюсь сейчас с женой, детьми и родителям общаемся. Мы находимся в пузыре и кроме как общаться с родственниками сделать нечего делать. Мои дети перед отъездом сделали мне открытки. Они знали, что я уезжаю на месяц, очень расстроились. Написали мне несколько добрых слов.

Хоккеист в Новогорске готовится с национальной командой к Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.