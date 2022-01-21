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Сегодня, 20:56

Григоренко: «Надеюсь ни у кого из команд не будет технических поражений на Олимпиаде-2022»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко прокомментировал заявочные правила на Олимпийские игры 2022 года.

«Надеюсь, что все игры на турнире проведут. Ситуация с МЧМ никому не понравилась. В итоге турнир вообще отменили. Этого никто не хочет. Все в одинаковых условиях. Нужно соблюдать все рекомендации от врачей и организаторов, оставаться в пузыре. Надеюсь ни у кого из команд не будет технических поражений. Хочется, чтобы турнир прошел без осечек и по спортивному принципу», — сказал Григоренко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Михаил Григоренко
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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