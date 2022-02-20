«Думаю, это не тот результат, который все хотели». Григоренко подвел итоги поражения от Финляндии

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвел итоги поражения от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

— Думаю, это не тот результат, который все хотели. Недостаточно бросали сегодня, — отметил Григоренко. — Где-то не заработали лишние удаление, недостаточно часто лезли на ворота. Все старались, все боролись и выполняли установку. Но это хоккей — тут такой уровень и нервы ... Даже не хочется разбираться сейчас в том, что произошло.

В первом периоде все шло по плану. Может быть, где-то отступили после гола. Второй период сыграли неплохо. Но, опять же, финны нас перебросали — за счет количества им получилось забить больше.

— Практически весь турнир вы провели в четвертой тройке. Насколько вам было сложно?

— В начале турнира в первой тройке у меня не получилось в плане реализации моментов. Тренеры так посчитали. Какую роль тебе отводят, такую ты и исполняешь. У кого-то олимпийские игры получились лучше, у кого-то хуже. Но мы все приняли свои роли и все старались.