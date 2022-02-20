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Сегодня, 10:29

«С одним голом трудно выиграть Олимпиаду». Третьяк отреагировал на поражение сборной России

Третьяк высказался об игре сборной России по хоккею против Финляндии на Олимпиаде
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине (1:2).

«Мы не играли с финнами, а работали, соглашусь с этим. Пятерку могу поставить защитникам, вратарю — десятку. А нападение пока не оценил. Они работали, но с одним голом трудно выиграть Олимпиаду. Я думаю, со шведами и с финнами были одинаковые игры. Тяжелые, вязкие. Достойные соперники. Финны имели больше моментов, чем у нас. Удача была на их стороне. Обычно они играют на контратаках. Сегодня они были агрессивнее», — сказал Третьяк «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Владислав Третьяк
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