«С одним голом трудно выиграть Олимпиаду». Третьяк отреагировал на поражение сборной России

Третьяк высказался об игре сборной России по хоккею против Финляндии на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине (1:2).

«Мы не играли с финнами, а работали, соглашусь с этим. Пятерку могу поставить защитникам, вратарю — десятку. А нападение пока не оценил. Они работали, но с одним голом трудно выиграть Олимпиаду. Я думаю, со шведами и с финнами были одинаковые игры. Тяжелые, вязкие. Достойные соперники. Финны имели больше моментов, чем у нас. Удача была на их стороне. Обычно они играют на контратаках. Сегодня они были агрессивнее», — сказал Третьяк «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).