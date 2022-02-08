Нападающий сборной России Белякова: «Долго ждала второго отрицательного теста. Таксист привез меня за 10 минут до раскатки»

Нападающий женской сборной России Людмила Белякова рассказала, как добиралась до ледовой арены перед заключительным матчем в группе с командой Финляндии (0:5).

— Насколько чудесно для вас, что вы вообще попали на этот матч?

— Это реально какое-то чудо. Я очень долго ждала второго отрицательного теста, потом ждала, пока меня заберут из этого отеля и привезут сначала на олимпийскую базу. Оттуда я должна была ехать на такси сюда. Таксист привез меня за 10 минут до начала раскатки.

— У вас были какие-то симптомы, когда получили положительный тест?

— Нет, ничего не было.