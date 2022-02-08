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Сегодня, 19:10

Нападающий сборной России Белякова: «Не буду говорить, что мы — дно. У нас много заболевших лидеров»

Нападающий сборной России Белякова посетовала на большое количество заболевших лидеров после поражения Финляндии
Игорь Рабинер
Обозреватель
Людмила Белякова.
Фото Reuters

Нападающий женской сборной России Людмила Белякова прокомментировала итоги заключительного матча группового этапа Олимпиады с командой Финляндии (0:5).

— Сборная Финляндии играла в масках, вы — без них. Вы должны были владеть каким-то преимуществом?

— Наверное, к сожалению, но к счастью, мне не удалось вчера это испытать, когда команда играла в масках. Это очень тяжело. На земле мы всегда занимаемся в масках, они мешают свободно дышать. Наверное, финкам было сегодня тяжело.

— Получается, настолько разный класс команд? Или у нас была плохая подготовка из-за ковидных проблем?

— Нет, я не скажу, что у нас плохая подготовка. Я не могу сказать, каково это — играть в маске, потому что вчера я не играла. Не будут говорить, что они настолько в порядке, а мы — такое дно. Нет. Мы хорошая команда, просто у нас много заболевших лидеров, которые могли нам помочь. Сегодня так. Все самое важное у нас дальше.

— На прошлом чемпионате мира был похожий расклад, когда мы обыграли Швейцарию в группе, а потом встретились в четвертьфинале. Кому сейчас больше поможет результат группового матча?

— Каждая игра непредсказуема. Вы сами видите: сегодня финки нас обыграли, мы обыграли Швейцарию, а Швейцария — Финляндию. Все может быть.

Зимняя Олимпиада в Токио проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
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