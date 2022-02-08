Нападающий женской сборной России Людмила Белякова прокомментировала итоги заключительного матча группового этапа Олимпиады с командой Финляндии (0:5).

— Сборная Финляндии играла в масках, вы — без них. Вы должны были владеть каким-то преимуществом?

— Наверное, к сожалению, но к счастью, мне не удалось вчера это испытать, когда команда играла в масках. Это очень тяжело. На земле мы всегда занимаемся в масках, они мешают свободно дышать. Наверное, финкам было сегодня тяжело.

— Получается, настолько разный класс команд? Или у нас была плохая подготовка из-за ковидных проблем?

— Нет, я не скажу, что у нас плохая подготовка. Я не могу сказать, каково это — играть в маске, потому что вчера я не играла. Не будут говорить, что они настолько в порядке, а мы — такое дно. Нет. Мы хорошая команда, просто у нас много заболевших лидеров, которые могли нам помочь. Сегодня так. Все самое важное у нас дальше.

— На прошлом чемпионате мира был похожий расклад, когда мы обыграли Швейцарию в группе, а потом встретились в четвертьфинале. Кому сейчас больше поможет результат группового матча?

— Каждая игра непредсказуема. Вы сами видите: сегодня финки нас обыграли, мы обыграли Швейцарию, а Швейцария — Финляндию. Все может быть.

Зимняя Олимпиада в Токио проходит с 4 по 20 февраля.