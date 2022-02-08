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Сегодня, 19:05

Тренер хоккейной женской сборной высказался о предстоящем матче со Швейцарией на Олимпиаде

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико после поражения команды от Финляндии (0:5) в групповом этапе Олимпиады в Пекине рассказал о предстоящем матче со Швейцарией.

Специалист также прокомментировал тот факт, что в команде более большое количество хоккеисток.

— Вы думаете, что там будет другая Швейцария?

— Конечно, другая. Это будет очень наглая и быстрая команда. Но мы еще раз разберем и посмотрим их игру и будем готовы ко всему.

— Кто может вернуться из травмированных игроков?

— К сожалению, пока никакой информации не имею. Как появится, мы сразу же сообщим об этом.

— В команде болеют порядка 6-7 человек, почему вас не сажают на карантин?

— Мы из него и не выходим. Мы продолжаем сидеть по номерам. Ничего для нас не изменилось. Вывозим только на запасе. Это не тюрьма, под такие условия можно подстроиться и нормально жить. Да, у нас сложнейшая ситуация, но даже при таких обстоятельствах мы должны были показывать более качественный и зрелый хоккей. К сожалению, было видно по первым сменам, что игроки задыхаются. Сегодня разбежались только к третьему периоду.

— Есть ли эмоциональное опустошение?

— Могу точно сказать, что нет. Нужно спокойно закончить эту Олимпиаду и уже потом отдыхать с чистым сердцем.

В 1/4 финала сборная России сыграет с командой Швейцарии. Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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