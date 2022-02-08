Нападающий сборной Финляндии Анттила вернулся в олимпийскую деревню после коронавируса

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила присоединился к команде в олимпийской деревне, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Ранее он был помещен в изолятор в Пекине из-за положительного результата теста на COVID-19.

Накануне стало известно, что на изоляцию был отправлен голкипер финнов Юхо Олкинуора.

Сборная Финляндии сыграет в группе C со Словакией (10 февраля), Латвией (11 февраля) и Швецией (13 февраля).