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Сегодня, 15:57

Нападающий сборной Финляндии Анттила вернулся в олимпийскую деревню

Нападающий сборной Финляндии Анттила вернулся в олимпийскую деревню после коронавируса
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила присоединился к команде в олимпийской деревне, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Ранее он был помещен в изолятор в Пекине из-за положительного результата теста на COVID-19.

Накануне стало известно, что на изоляцию был отправлен голкипер финнов Юхо Олкинуора.

Сборная Финляндии сыграет в группе C со Словакией (10 февраля), Латвией (11 февраля) и Швецией (13 февраля).

Александр Терентьев и&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Клебо взял золото в лыжном спринте, у Терентьева — бронза. Онлайн-трансляция 8 февраля

Марко Анттила
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Финляндии по хоккею
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