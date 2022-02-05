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Сегодня, 18:01

На матче женских команд России и США на Олимпиаде в Пекине на трибунах появились российские флаги

Игорь Рабинер
Обозреватель
Болельщики на матче России и США.
Фото «СЭ»

Женская сборная Росси по хоккею проводит матч в рамках группового этапа олимпийского турнира против США.

По ходу матча на трибунах, где находится минимум болельщиков, появились сразу несколько российских флагов.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступают как «команда Олимпийского комитета России», без национального флага. Вместо гимна России на награждении спортсменов будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В декабре 2020 года CAS постановил, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях (включая Олимпийские игры и чемпионаты мира) под флагом России, им также запрещено использование национального гимна и другой национальной символики (герб, триколор).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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