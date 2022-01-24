Хоккеист Лаурис Дарзиньш будет знаменосцем сборной Латвии на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

На церемонии открытия олимпиады в Пекине капитан рижского «Динамо» и сборной Латвии Лаурис Дарзиньш вместе с саночницей Элизой Тирумой будут знаменосцами латышской команды, сообщает сайт КХЛ.

Дарзиньш — не первый хоккеист, которому выпала такая честь. Ранее ее удостаивались Харийс Витолиньш, Артур Ирбе и Сандис Озолиньш.

Отметим, что Витолимньш сейчас является главным тренером национальной сборной Латвии по хоккею.