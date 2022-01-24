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Лаурис Дарзиньш будет знаменосцем сборной Латвии на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Хоккеист Лаурис Дарзиньш будет знаменосцем сборной Латвии на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

На церемонии открытия олимпиады в Пекине капитан рижского «Динамо» и сборной Латвии Лаурис Дарзиньш вместе с саночницей Элизой Тирумой будут знаменосцами латышской команды, сообщает сайт КХЛ.

Дарзиньш — не первый хоккеист, которому выпала такая честь. Ранее ее удостаивались Харийс Витолиньш, Артур Ирбе и Сандис Озолиньш.

Отметим, что Витолимньш сейчас является главным тренером национальной сборной Латвии по хоккею.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/01/24/496101.html
Лаурис Дарзиньш
Олимпиада
Сборная Латвии по хоккею
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