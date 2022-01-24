Лаурис Дарзиньш будет капитаном сборной Латвии на Олимпиаде

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм в Пекине.

«Сейчас у нас занимаются три звена, в основном игроки из КХЛ. 29 января ждем приезда хоккеистов из европейских лиг. Капитаном сборной будет Лаурис Дарзиньш, у него есть все для этого. Нет сомнения, что он справится с этой ролью», — цитирует Витолиньша сайт КХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Латвии сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Финляндии и Словакии.