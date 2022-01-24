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Сегодня, 16:02

Лаурис Дарзиньш будет капитаном сборной Латвии на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм в Пекине.

«Сейчас у нас занимаются три звена, в основном игроки из КХЛ. 29 января ждем приезда хоккеистов из европейских лиг. Капитаном сборной будет Лаурис Дарзиньш, у него есть все для этого. Нет сомнения, что он справится с этой ролью», — цитирует Витолиньша сайт КХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Латвии сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Финляндии и Словакии.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/01/24/496097.html
Лаурис Дарзиньш
Олимпиада
Сборная Латвии по хоккею
Харийс Витолиньш
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