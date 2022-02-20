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Сегодня, 09:56

«Не отыграли, а именно отработали». Ларионов — об игре сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Ларионов заявил, что сборная России отработала на Олимпиаде и заслуживает уважения
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший нападающий «Детройта» Игорь Ларионов, который комментировал финал Олимпиады, охарактеризовал игру сборной России по хоккею.

«Хочется поблагодарить ребят, потому что они отработали этот турнир, — сказал Ларионов в эфире Первого канала. — Не отыграли, а именно отработали.

Потому что команда была заточена именно на работу — на работу жесткую, до конца. И им чуть не хватило в этом матче, где финнам, которые тоже были дисциплинированны, больше повезло.

Но в целом вся команда заслуживает уважения — они старались, они выложились по полной программе. И быть в финале на расстоянии одного броска от золота — это очень грустно.

С другой стороны, мы понимаем, что финны, которые были чемпионами мира совсем недавно, — тоже команда опытная, она тоже была близка чтобы стать олимпийским чемпионом — они этого достигли.

Хочется пожелать ребятам, чтоб из этого турнира мы вынесли какие-то уроки. Все-таки наш хоккей должен быть немножко другим, скажем так.

Все-таки мы должны растить игроков, которые играют в хоккей техничный, хоккей умный и комбинационный. Безусловно, нужна и оборона — вопросов нет".

Напомним, Россия проиграла Финляндии со счетом 1:2. Третье место заняла Словкия, которая в матче за бронзу победила Швецию.

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