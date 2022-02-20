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Сегодня, 09:55

Кожевников объяснил, чего не хватило российской хоккейной сборной для победы в финале Олимпиады

Кожевников считает, что сборной России не хватило Кузьменко в финале Олимпиады с Финляндией
Мария Куцубеева
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной России от Финляндии (1:2) в финале турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Не хватило креатива сегодня. В таких играх нужен игрок как Кузьменко вот его не хватило. Финны на всем турнире неплохо смотрелись. Жалко, что не выиграли. Хочется тренерам сказать спасибо, что выжили из ребят все, что они могли дать. Не хватило только одного — человека как Кузьменко, который может и создать, и забить. Ну и на кого надеялся тренерский штаб, не сыграли, к сожалению», — сказал Кожевников «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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