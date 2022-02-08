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Сегодня, 20:50

Крикунов: «Андрей Чибисов не знает никого из сборной Швейцарии? Они его тоже»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова нападающего национальной команды Андрея Чибисова о том, что он не знает никого из сборной Швейцарии.

«Швейцарцев по-любому стоит опасаться. На прошлой Олимпиаде в финале играли немцы, почему швейцарцы не могут дойти до той же стадии? У Швейцарии, как и у всех, нет игроков из НХЛ — разница в мастерстве у команд не такая большая. Нужно сразу настраиваться на серьезную игру.

Андрей Чибисов не знает никого из сборной Швейцарии? Они его тоже не знают. Если так будут относиться к соперникам, то можно их и недооценить», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Источник: https://www.championat.com/
Андрей Чибисов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Владимир Крикунов
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