11:0! Женская сборная Канады разгромила Швецию в четвертьфинале Олимпиады

Канада разгромила Швецию и вышла в полуфинал женского олимпийского хоккейного турнира

Женская сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине. В матче 1/4 финала канадки уничтожили команду Швеции со счетом 11:0.

Напомним, что в другом четвертьфинале ранее США победили команду Чехии (4:1).

Женская сборная России проведет свой матч 1/4 финала 12 февраля. Российские девушки сыграют со Швейцарией.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

1/4 финала

Канада — Швеция — 11:0 (4:0, 5:0, 2:0)

Голы: Дженнер — 7 (Пулен, Нерс), 3:05 — 1:0. Филье — 6 (бол., Джонстон, Пулен), 17:05 — 2:0. Филье — 7 (Рэттрэй, Фаст), 17:41 — 3:0. Рэттрэй — 4 (бол., Томпсон, Нерс), 19:35 — 4:0. Спунер — 3 (бол., Нерс, Ларок), 23:16 — 5:0. Эмброуз — 3 (Пулен, Томпсон), 25:15 — 6:0. Тернбулл — 3 (Эмброуз, Солнье), 26:56 — 7:0. Дженнер — 8 (Пулен, Нерс), 28:13 — 8:0. Кларк — 1 (бол., Белл, Зэнди-Харт), 29:09 — 9:0. Дженнер — 9 (Зэнди-Харт, Томпсон), 50:55 — 10:0. Филье — 8 (Спунер, Фаст), 52:06 — 11:0.

Вратари: Маршмейер — Содерберг (Боман, 40:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 56 (19+20+17) — 11 (3+3+5).

Судьи: Абросимова, Сенюк.

11 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.