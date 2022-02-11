Финляндия обыграла Латвию в матче олимпийского хоккейного турнира

В матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею среди мужчин сборная Финляндии победила команду Латвии (3:1).

В составе победителей отличились Валттери Кемиляйнен, Лео Комаров и Марко Анттила. У латвийской команды шайбу забросил Родриго Аболс.

Финляндия набрала шесть очков и лидирует в группе С. У Латвии ноль очков и третья позиция.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпийские игры-2022

Группа C

Латвия — Финляндия — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Кемиляйнен — 1 (Лехтонен, Няттинен), 37:59 — 0:1. Аболс — 1 (бол., Крастенбергс, Смирнов), 43:01 — 1:1. Комаров — 1 (Хиетанен, Покка), 54:42 — 1:2. Анттила — 1 (Мяеналанен, Линдбом), 58:43 — 1:3.

Вратари: Калниньш — Сятери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (9+6+5) — 38 (13+15+10).

Судьи: Гуэн, Норд.

11 февраля. Пекин. Национальный.